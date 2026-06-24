Бывшая жена Полина сообщила о состоянии Дмитрия Диброва после операции

Бывшая супруга Полина сообщила свежие новости о состоянии Дмитрия Диброва. На днях известный ведущий крайне неудачно упал, когда веселился в ночном клубе.

По некоторым данным, у шоумена диагностировали перелом лучевой кости правой руки после падения с лестницы. Ходили слухи, будто Дибров отказался от операции и может частично потерять подвижность. Однако экс-супруга опровергла эти данные.

"Вчера Дмитрий провел вечер с детьми, они смотрели фильмы, все было в порядке. Сегодня я также ему написала, спросила, что случилось, что с рукой. Он сказал, что все в порядке. Была проведена операция. Все хорошо, под присмотром врачей", - рассказала Полина Диброва РИА новостям.

Напомним, Дмитрий Дибров пострадал на вечеринке в клубе. Телеведущий отдыхал под диджей-сеты Ирины Хакамады, но только танцами он не ограничился. Шоумен упал с лестницы и оказался в Боткинской больнице.

По слухам, Дибров получил травму, когда флиртовал с дамами. В клубе звезда ТВ познакомился с девушкой, под утро Дмитрий пригласил ее на свою рублевскую виллу. Дибров говорил, что хочет продолжить общение в обстановке потише, чтобы была возможность обсудить литературные и психологические особенности романа Достоевского "Братья Карамазовы". Однако до Рублевки шоумен так и не доехал. Именно в этот момент он поскользнулся и упал.

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