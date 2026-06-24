Москвича поймали, когда он складывал в сумку отрубленные руки своей сестры

Страшная находка была сделана в квартире на востоке Москвы. По предварительным данным, жителя столицы поймали, когда он складывал в сумку отрубленные руки своей сестры, передает SHOT.

Тревогу 22 июня забил руководитель организации, в которой работала 57-летняя женщина. В понедельник она не явилась на работу и не отвечала на телефонные звонки.

Тогда коллеги приехали к ней домой на Знаменской улице, однако дверь никто не открыл. На следующий день шеф написал заявление в полицию и дал объяснения. Он сообщил, что ранее она не предупреждала о намерении не выходить на работу.

И вот сегодня, 24 июня, полицейские приехали по адресу, попали в квартиру. Однако вместо хозяйки они обнаружили ее 55-летнего брата, который якобы прятал отрезанные конечности сестры. Останки мужчина разложил по пакетам и ведрам, часть фрагментов попытался смыть в унитаз.

Как отмечает "МК", между родственниками случилась ссора, которая привела к таким печальным последствиям. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело. Ранее мужчина судим не был.