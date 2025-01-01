Власти Польши должны выдворить из страны всех граждан Украины в свете скандала с прославлением киевским режимом бандеровцев. С таким призывом выступил независимый депутат нижней палаты польского парламента (сейм) Януш Ковальский.

Парламентарий потребовал от польских политиков "встать на сторону поляков" и не только отменить все привилегии для приехавших в Польшу украинцев, но и выслать их с польской территории: "Все должны вернуться туда" (цитата по ТАСС).

Осенью 2025 года в польской погранслужбе рассказали, что лишь за два месяца с Украины в Польшу въехали около 100 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Не все они остаются на польской земле — многие отправляются в другие страны Европы.

Это не радует западные державы. Глава федерального правительства Германии Фридрих Мерц призвал предводителя киевского режима Владимира Зеленского сделать все необходимое для того, чтобы украинцы не выезжали за пределы своей страны. Канцлер ФРГ подтвердил намерение ужесточить условия помощи мигрантам — это полностью лишит часть беженцев с Украины пособий.