Разобьет не одно женское сердце: Ваенга показала повзрослевшего сына-красавца

Сыну Елены Ваенги в конце лета исполнится 14 лет. Иван — главная гордость артистки. Мальчик растет необычайно талантливым, да к тому еще и красавчиком.

Артистка не так часто делится подробностями жизни наследника, однако не скрывает, что у нее с мальчиком прекрасные отношения и полное доверие. На днях Елена посетила Выборг, в поездке ее сопровождал сын. В своем блоге исполнительница хита "Курю" опубликовала новую фотографию Ивана, но поклонники Ваенги не сразу узнали мальчика, так сильно он изменился.

Иван позировал в рубашке в полоску и зеленых брюках, образ он дополнил очками в стильной оправе. Сын артистки заметно подрос и уже почти догнал маму, как отметила сама Елена, рост мальчика уже 175 сантиметров. Поклонники Ваенги пришли в восторг от новых фото заметили, что с каждым годом Иван все сильнее становится похож на маму.

"Иван красивый парень"; "Ого вот это питерский красавчик. Иван Романович"; "Так интересно наблюдать, как дети чужие растут, меняются, взрослеют. Просто по своим своих не замечаешь. Иван, успехов"; "Господи! Как быстро растут дети! Иван красавец! Мамин сын"; "Ого, и не узнать! И впрямь чужие дети быстро растут", — пишут восхищенные подписчики Елены.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Ранее артистка рассказывала, что с ранних лет прививает наследнику любовь к музыке. По словам певицы, Иван обладает удивительным талантом и идеальным слухом, поэтому было бы грешно не отправить мальчика в музыкальную школу. Ваня играет сразу на нескольких инструментах. Его фавориты — саксофон и бас-гитара. Ваенга гордится успехами сына, однако признается, что в глубине души мечтает видеть его не на сцене, а в совершенно другой профессии.

"У меня мечта — чтобы сын был врачом. Труднейшая профессия, великая и страшная. Врачей, учителей и священников всегда ругают, но чуть что, сразу к ним", — делилась мыслями Елена.

Отец Ивана тоже артист. Несколько лет после появления сына Ваенга скрывала личность мужчины, от которого родила. В итоге певица призналась, что Ваня — сын музыканта из ее коллектива, барабанщика Романа Садырбаева. Когда ребенку было четыре года, его родители официально поженились.