Собянин и Голикова открыли новый комплекс Московской городской онкобольницы №62

Новое здание 62-й онкологической больницы в "Сколково" уже на входе поражает своими масштабами и современным интерьером. Сразу и не скажешь, что это лечебное заведение. Похоже на пятизвездочный отель. Но все-таки главное, конечно, в другом. Здесь сконцентрированы опыт, наука и технологии, которые помогают пациентам с тяжелыми онкологическими заболеваниями выздороветь и уйти в стойкую ремиссию.

Два корпуса: амбулаторно-стационарный на 500 коек и операционно-реанимационный. Здесь все выстроено так, чтобы пациенты как можно быстрее получали нужное лечение. Между кабинетом забора крови и лабораторией - пневмопочта.

"Пробирки автоматически по системе труб отправляются в лабораторию. Там лаборанты пробирку, капсулу извлекают, проверяют целостность пробирок, повторно сканируют штрихкоды, потому что у нас все автоматизировано", - говорит Александра Гурьянова, врач методист Московской городской онкологической больницы №62.

Здесь будут лечить пациентов практически с любыми онкологическими заболеваниями. В том числе опухолями костей и мягких тканей. Здесь же специалисты с помощью МРТ, КТ и 3D-печати будут проектировать и моделировать биопротезы и импланты. В больнице предусмотрен и стационар дневного пребывания для проведения химиотерапии. Одновременно лечение могут получать 90 пациентов в максимально комфортных условиях.

"Кресла распределены достаточно далеко друг от друга. Создается как бы такой индивидуальный уголок у каждого конкретного пациента. И это очень важно, потому что химиотерапия - это не самое светлое время в жизни каждого человека, который с этим столкнулся", - отметил Даниил Строяковский, заведующий отделением химиотерапии в Московской городской онкологической больнице №62.

Мэр Москвы Сергей Собянин вместе с заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой и министром здравоохранения Михаилом Мурашко осмотрел новые корпуса больницы.

"В Москве продолжительность жизни в этом году достигла 80 лет. Чем больше продолжительность жизни, тем больше пациентов, у которых выявляется онкология. Если раньше это был приговор, то это сегодня болезнь, которую требуется своевременно диагностировать и качественно пролечить. Поэтому в Москве была создана целая сеть, структура из пяти мощных клиник, каркас онкологической службы. И вот 62-я, собственно, завершает эту работу по созданию современных клиник", - сказал глава города.

Также Сергей Собянин отметил важность ранней диагностики заболевания. И рассказал, что в городе на диспансерном учете - около полумиллиона человек.

"Я хочу поблагодарить Сергея Семеновича, команду правительства Москвы, департамент здравоохранения за ту большую работу, которую когда-то коллеги определили, сказав, что здравоохранение в Москве является абсолютным приоритетом", - указала Голикова.

Много работы ведется и на федеральном уровне. В стадии реконструкции и строительства - семь онкологических центров.

"Мы в этом году ожидаем открытие дополнительных площадей и зданий. И самое главное, что пришедшие новые технологии, а Москва является по многим направлениям лидером, формируя высокопотоковые центры для выявления злокачественных новообразований желудочно-кишечного тракта, они сегодня масштабируются и идут по всей стране", - отметил Мурашко.

18 операционных поражают оснащением. Две из них роботизированы. Под рукой хирургов будет все необходимое.

"Это инновационная рентген-хирургическая операционная, представленная ангиографом, позволяющая выполнять как инвазивные процедуры сосудистого доступа, так и внесосудистого. Помимо этого, он оснащен системой плоскодетекторной компьютерной томографии, что упрощает процедуры. И есть возможность выполнить именно компьютерную томографию в ходе операции", - объяснил Михаил Лившиц, заведующий рентген-хирургическими методами диагностики Московской городской онкологической больнице №62.

Яркими панно украсили стены операционных, чтобы немного разрядить обстановку. Комфортные условия создали и для родственников пациентов. До новых корпусов онкоцентра в "Сколоково" добираться будет удобно. От нескольких станций метро запустили экспресс-маршруты автобусов.