Трамп сообщил о срыве переговоров с Ираном: вот в чем причина

Управление Ормузским проливом не вернется к состоянию до конфликта с США, Тегеран будет контролировать водную артерию, заявил 23 июня спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

При этом за день до этого американский лидер Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив полностью открыт для судоходства.

А теперь прошла информация, будто Иран взимает плату с судов за проход через Ормузский пролив. Дональд Трамп оперативно прояснил этот вопрос. Американский лидер заявил, что связался с иранской стороной и его уверили, что денег с судов никто не берет.

Президент США заявил в Truth Social, что если эта "информация окажется ложной, то переговоры будут немедленно прекращены".

Ранее Дональд Трамп заявил, что в рамках переговоров с США Иран идет на крупные уступки. Как уточнил президент США, Тегеран согласился на инспекции своих ядерных объектов на неограниченный период времени. По словам главы Белого дома, без этого дальнейшие переговоры были бы невозможны.