Вот как изменилась Ольга Бузова после выписки из больницы

Ольга Бузова выписалась из клиники, в которой провела последние несколько дней. Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" травмировалась в собственной квартире, ей даже провели операцию.

И вот теперь в своем официальном телеграм-канале Ольга Бузова сообщила, что ее выписали из больницы. Первым делом поющая ведущая отправилась в салон красоты. Полученным результатом она поделилась с многочисленными поклонниками.

"Почистили перышки. Освежили цвет и облегчили длину на лето, которое все же есть, несмотря на обстоятельства. Пока остаюсь в блонде, мне нравится", - сообщила звезда "Дома-2".

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Напомним, что недавно Ольга Бузова упала в ванной и разбила колено. Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" получила серьезную травму ноги, ее экстренно прооперировали. Говорят, восстановление будет долгим, медики пока не берутся давать прогнозы.

А недавно выяснилось, что родственники ни разу ее не навестили. Ольга Бузова заявила, что сама запретила близким приезжать к ней. Она стремится оградить родных от лишних тревог, а ее сестре Анне сейчас и вовсе противопоказан стресс, так как она готовится стать мамой.

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