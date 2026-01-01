Цена нефти Brent упала до уровня февраля 2026 года, составив 74,5 доллара за баррель, пишут "Ведомости" со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Уточняется, что такая стоимость фиксировалась до начала войны Соединенных Штатов и Ирана.

Также в заметке говорится, что стоимость сентябрьского фьючерса на нефть Brent упала на 2,85%. А дневной диапазон составил от 74,44 до 76,84 доллара за баррель.

Как отмечают эксперты, резкого обвала цен не ожидается - даже после возобновления судоходства через Ормузский пролив. Дело в том, что полное восстановление маршрутов может занять от одного до двух месяцев.

Кроме того, аналитики считают, что странам Персидского залива для наращивания добычи потребуется время вплоть до конца года.