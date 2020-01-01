Лиза Арзамасова сделала заявление о браке с Авербухом: "Я это предчувствовала"

Илья Авербух и Лиза Арзамасова тайно поженились в декабре 2020 года. Фигурист значительно старше актрисы, но разница в возрасте смущает лишь общественность, а не самих супругов. Спустя год после свадьбы Лиза родила своего первенца — малыша Леву. А в августе 2024-го на свет появилась дочка пары Лия.

Сейчас супруги демонстрируют семейную идиллию, умиляя поклонников. Правда, публично и Лиза, и Илья предпочитают не высказываться о своих отношениях. Лишь иногда актриса публикует фото детей и мужа в своем блоге, или дает редкое интервью.

Так на днях Арзамасова поговорила с "Комсомольской правдой". Звезда сериала "Папины дочки" призналась, что сразу почувствовала, что Авербух — ее судьба.

"Мы много и обо всем разговаривали, прежде чем создать семью, задавали друг другу вопросы, а ответы на них соединяли нас все больше и больше. Я хотела и предчувствовала все то прекрасное, что сегодня между нами есть. Когда вы встречаете человека, с которым видите свое будущее, вы сразу это чувствуете без всяких завоеваний", — поделилась Лиза.

Разговоры позволили актрисе понять, что с фигуристом у нее очень много общего: музыкальные вкусы, предпочтения в кино и театральных постановках, даже какие-то бытовые привычки.

"Мы уважаем нашу разность. Но очень многое и без долгой совместной жизни между нами созвучно", — призналась Арзамасова.