С миру по нитке: люди собирают деньги на лечение Иден из сериала "Санта-Барбара"

Многосерийный фильм "Санта-Барбара" в начале 80-ых стал культовым сериалом, произведя фурор. Он считается одним из самых "долгоиграющих" проектов. А артисты, снявшиеся в нем, стали звездами.

Например, актриса Марси Уокер, сыгравшая богачку и красавицу Иден Кэпвелл, проснулась знаменитой после съемок в "Санта-Барбаре". Ее экранный роман с Крузом Кастильо, образ которого воплотил актер Эй Мартинес, до сих пор считается эталонным.

Интересно, что актеры и в жизни дружны. Именно Эй Мартинес одним из первых откликнулся, когда в Сети объявили сбор средств на лечение Марси Уокер. Говорят, знаменитая актриса борется с "хроническим заболеванием". Интересно, что впервые об этом заговорили еще пару лет назад. Очевидно, ситуация ухудшается, раз Марси снова понадобились деньги.

Напомним, Марси Уокер снималась в сериале "Санта-Барбара" с 1984 по 1991 год. В 1989 году она получила премию "Эмми" в категории "Лучшая актриса дневного эфира" за роль в проекте. В 2005 году Марси ушла из профессии, став пастором христианской церкви. Она была замужем пять раз, у нее есть сын.