Путин: Россия была вынуждена и смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику

Владимир Путин провел совещание по развитию авиации в подмосковном Жуковском. Перед этим президент осмотрел образцы новых отечественных самолетов на территории Летно-исследовательского института имени Громова.

Главе государства показали модернизированный ближнемагистральный турбовинтовой Ил-114-300. Он должен заменить устаревшие самолеты Ан-24 и Ан-26. Осмотрел Владимир Путин и модернизированный "Суперджет-100". Ранее эту модель собирали в международной кооперации, а со следующего года ожидается начало поставок импортозамещенной версии лайнера.

И, наконец, третий самолет - среднемагистральный МС-21. Из-за антироссийских санкций запуск этой модели был перенесен на будущий год.

Экскурсию президенту провели профильные министры, главные конструкторы этих самолетов и руководители авиаконцернов.

Россия была вынуждена и смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику, отметил президент во время совещания, добавив, что по многим позициям российская авиатехника превзошла западные аналоги, которые пришлось замещать.

Глава государства призвал наращивать имеющиеся компетенции и технологический потенциал. Все нужно делать быстрее и масштабнее, подчеркнул Путин.

Вместе с тем президент назвал "очень хорошим" уровень новых российских самолетов МС-21, SSJ-100 и Ил-114