"Вы нет поверите": Лавров назвал главную проблему между Россией и Америкой

Основной проблемой в отношениях России и США сейчас является вопрос гражданства детей, рожденных сотрудниками российского консульства на американской территории, сообщил Сергей Лавров.

"Знаете, вы не поверите, у нас сейчас главная проблема в отношениях с Соединенными Штатами — это вдруг они нам объявили, что вот с этого момента все дети сотрудников консульских учреждений, которые будут рождаться на территории Соединенных Штатов, считаются американскими гражданами, и им выдадут соответствующие справки, и пересекать границу США в любую сторону они смогут только по американским документам, как американские граждане", - сообщил глава МИД России.

По мнению Лаврова, "не может произойти" такого навязывания российским семьям дипломатов американского гражданства. При этом он отметил, что Москва всегда открыта к разговору и администрация Вашингтона поддерживает диалог между столицами, передает РБК. "Это лучше, чем молчать и нагнетать какие-то страхи", - заключил министр.

Ранее Сергей Лавров в ходе своего выступления на "Примаковских чтениях" заявил, что урегулировать ситуацию вокруг Украины политико-дипломатическими способами еще возможно. При этом Москва не будет размениваться на временные решения в вопросе урегулирования.

Как уточнил глава внешнеполитического ведомства, представитель главы Евросовета Кошты дважды контактировал с представителями в Москве. Париж отправлял своих представителей на переговоры в Москву, были "гонцы" и из Лондона.

По словам Лаврова, Россия открыта к переговорам по Украине в любой момент, но на столе должно быть серьезное предложение. На слово при этом никому доверять не следует.