Собянин рассказал о строящейся станции метро "СберСити"

Строительство Рублево-Архангельской линии метро идет полным ходом, рассказал в своем канале Сергей Собянин.

Новая ветка с 12 станциями свяжет два крупнейших деловых квартала - ММДЦ "Москва-Сити" и СберСити на западе столицы, уточнил мэр, добавив, что СберСити - это молодой перспективный район, где создается полноценное городское пространство.

Станция "СберСити", которая в настоящее время строится, будет сделана с использованием элементов архитектурной бионики. В основу концепции заложено сочетание технологий и вдохновленных живой природой форм.

Подробности - в посте главы города.