Любовник, отсутствие детей и деньги: почему рухнул красивый брак Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова

Оперные певцы Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов развелись в 2024 году. Артисты прожили в браке девять лет. Для многих новости о расставании Анны и Юсифа стали шоком, ведь казалось, что супруги счастливы вместе.

Причину краха семьи Нетребко и Эйвазов называть не стали. Из-за этого возникло множество слухов. Так, поклонники заподозрили наличие другого мужчины у оперной дивы. Анна за последний год заметно похудела и похорошела. В Сети судачили, что на внешности Нетребко сказались новые отношения. "То-то она похудела, может, новая любовь?" — рассуждали пользователи интернета.

Также говорили, что инициатором развода стал Эйвазов. Якобы артист не смог смириться с тем, что супруга так и не подарила ему ребенка. Ранее певец говорил, что они с женой не могут иметь детей из-за несовместимости.

"Мы на генетическом уровне абсолютно несовместимы. Мы отдельно можем иметь детей, а вместе - нет. Мы испробовали абсолютно все, но не получилось", — рассказывал Эйвазов.

Было мнение, что тенденция к разрыву начала усиливаться после того, как Юсиф был назначен директором Азербайджанского театра оперы и балета. Певец из-за новой должности постоянно пропадал в Баку, а жена ждала его в Вене. Якобы долгая разлука потушила огонь страсти, много лет горевший между знаменитостями.

Судачили и о том, что красивая лодка любви Нетребко и Эйвазова разбилась банально из-за денег. Не секрет, что в последние несколько лет доходы Анны значительно снизились. У Эйвазова, как говорят, с заработками тоже было не все гладко. Якобы Анна, сделав ставку на Запад, перекрыла Юсифу возможность зарабатывать в России.

Через полгода после развода с Нетребко Эйвазов дал интервью, в котором сообщил, что в определенный момент они с Анной осознали, что живут разными жизнями, сохранив при этом теплые, дружеские отношения и статус близких людей. По его словам, они поняли, что их отношения изменились, что оба стали жить разными жизнями.

"Просто бывает, видимо, в жизни так, что что-то заканчивается и ты не в силах это изменить. В один момент мы просто честно осознали, что живем немножко разными интересами и разными жизнями. И поверьте мне, что это причина для того, чтобы именно вот что касается конкретно связи, брака, — да, это причина, чтобы это остановить", — делился Юсиф.