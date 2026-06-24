В России появятся жилищные сберегательные вклады

Госдума выступила с новой инициативой. В России появится новый банковский инструмент.

Речь идет о жилищный сберегательных вкладах. Они предназначены исключительно для накопления денег на улучшение жилищных условий. То есть потратить сумму с такого счета можно лишь на покупку жилья, финансирование строительства или погашение ипотечного кредита, уточняет РИА Новости.

Договор будет заключаться на срок не менее трех лет. Пополнять вклад в любое время сможет как сам владелец счета, так и третьи лица. В случае досрочного расторжения договора проценты не сгорают, если средства используются по целевому назначению.

При этом государство обеспечит повышенную страховку таких вкладов. Например, при отзыве лицензии у банка вкладчику гарантируется возврат 100% суммы вместе с процентами в пределах десяти миллионов рублей.

Ранее было объявлено о запуске так называемого сберегательного сертификата. Россияне смогут размещать свои сбережения на срок больше трех лет под более высокий процент. При этом средства до 2,8 млн рублей будут застрахованы государством. Это вдвое больше, чем при обычных вкладах.