Политолог Орлов о конфликте США и Ирана: ситуация стабилизировалась, но не навсегда

Почему на саммите по Украине в польском Гданьске не хотят видеть главаря киевского режима? И не начнет ли Варшава ставить палки в колеса Зеленскому на уровне ЕС?

Тему продолжили в программе "События. 25-й час". На эти и другие вопросы ведущего Алексея Фролова ответил политолог Дмитрий Орлов.

"Ормузский пролив открыт, при этом Иран сохраняет за собой свободу действий в любой точке, когда происходят обострения по поводу тех договоренностей, которые они достигли с США. При этом Иран их трактует явно расширительно. Вроде бы ситуация стабилизировалась, но говорить о том, что она решена навсегда, я бы не стал", - отметил он.

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