Минобороны назвало имена новых героев СВО

Новые примеры героизма и мужества наших военнослужащих в зоне СВО. Ефрейтор Юрий Вахрушев прикрывал российские подразделения от ударов вражеских дронов. Получив информацию о приближающихся беспилотниках, он отдал команду расчету на применение средств радиоэлектронной борьбы. БПЛА упали на значительном удалении от наших позиций, не причинив вреда технике и личному составу.

Капитан Иван Фоминых организовал эвакуацию командира минометного расчета, раненого в результате атаки вражеского дрона, и стал сам руководить действиями наших бойцов. В результате российские артиллеристы ликвидировали три бронированные машины и живую силу ВСУ.