Вооруженные силы России нанесли серию высокоточных ударов по тыловой инфраструктуре ВСУ в Харьковской и Сумской областях, а также в подконтрольных Киеву городах Херсоне и Запорожье. Военные цели на Украине уничтожают в ответ на террористические атаки по нашим гражданским объектам. В зоне спецоперации идет наступление по всем стратегически важным направлениям.

На Краснолиманском участке фронта продвижение штурмовиков в глубину обороны противника мощным огнем поддержали расчеты "Солнцепека". Удар термобарических снарядов полностью ликвидировал опорник ВСУ на линии боевого соприкосновения.

Точечные удары по позициям боевиков наносят операторы БПЛА. В этот раз в районе Красного Лимана воздушная разведка обнаружила позицию, с которой враг запускал беспилотники. В результате стремительной атаки FPV- дронов цель была уничтожена. Сокрушительное поражение неонацистам наносит артиллерия. Это кадры из Запорожской области - работает "Торнадо". Несколько выстрелов - и здания, в которых укрылся противник, разрушены. А это уже по врагу бьет "Гиацинт". Главное преимущество этого орудия - максимальная скорость наведения и безупречная точность выстрелов.

Круглосуточно несут боевое дежурство расчеты ПВО. Зенитный комплекс "Панцирь" оснащен 12 ракетами и двумя пушками с боекомплектом в 1400 выстрелов, что позволяет поражать любые средства воздушного нападения в установленном диапазоне. Обнаружив вражескую цель, ее сразу берут на сопровождение и ликвидируют.