Новая система размеров обуви появится в России

Росстандарт утвердил новые межгосударственные стандарты, которые кардинально меняют подход к определению размеров обуви. Документы вступят в силу 1 марта 2027 года.

Ключевым нововведением станет переход на международный метод Мондопойнт (Mondopoint). Теперь размер будет определяться не привычными абстрактными цифрами, а исключительно по реальной длине стопы в миллиметрах, причем при необходимости станут указывать и ее ширину. Например, российскому 43 размеру будет строго соответствовать стопа длиной 275 миллиметров или 27,5 сантиметра, объясняет aif.ru.

Впрочем, привычная для россиян европейская система Штихмасс будет применяться параллельно, но базовой и обязательной станет именно международная метрическая система.

К слову, в России чаще всего подделывают спортивную обувь и одежду, автозапчасти, косметику и бытовую химию, алкоголь, табачные изделия, ноутбуки и смартфоны. половина всех подделок реализуется на рынках и барахолках, но не брезгуют продажей контрафакта и маркетплейсы – на них продается от 30% до 40% незаконно произведенных товаров. Риск найти контарафакт в социальных сетях и одиночных мелких магазинах невелик.