Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили в ночь на четверг, 25 июня, 269 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточнило Министерство обороны России в своем MAX-канале, дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по гражданской инфраструктуре на российской территории в попытках раскачать наше общество. Невзирая на это, российские бойцы "поджимают" неприятеля по всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также заявлял, что ВС России продвигаются по всем направлениям, тогда как положение Вооруженных сил Украины продолжает ухудшаться. Из-за этого киевский режим "огрызается, как может", нанося удары по гражданской инфраструктуре, в силу своей нацистской природы.