Диетолог рассказал, кому противопоказано есть роллы

Настоящие японские роллы и суши действительно в небольшом количестве полезны, однако их американские аналоги, такие как "Филадельфия" и "Калифорния", сюда не относятся, рассказала диетолог Марият Мухина.

"Да, из полезного в роллах есть жирная рыба, лосось, тунец, угорь, где содержатся Омега-3 и белок. Те же самые нори приносят в наш рацион и йод, и витамины группы А, В", - перечислила эксперт.

Однако роллы противопоказаны для некоторых людей. "Йод будет полезен, только если нет у человека аутоиммунного тиреоидита. Тунец же находится на нижней стадии пищевой цепочки и накапливает в себя все тяжелые металлы, поэтому категорически противопоказан детям и беременным... Если у человека есть хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, то это тяжелая пища", - сообщила Мухина НСН.

Кстати, роллы и суши лучше исключить из питания в жаркую погоду. Также летом стоит избегать фастфуд, кофе, энергетики и сладкие газировки. "Дело в том, что сладкая газированная вода, кроме того, что в ней содержится большое число калорий, опасна еще и тем, что она может привести к обезвоживанию", - подчеркнула диетолог.

Летом хорошо употреблять в пищу кабачки, баклажаны, морковь, огурцы, абрикосы, яблоки, персики, малину и виноград, рассказала врач-диетолог Ульяна Румянцева.