Путин осмотрел новые самолеты и провел совещание по развитию отечественной авиации

От винтиков до турбин = все самолеты собраны исключительно из отечественных комплектующих. Ближнемагистральный Sukhoi Superjet-100 изначально создавался в партнерстве с французами и итальянцами. Но после начала специальной военной операции они, не выполнив своих обязательств по контракту, проект покинули. Пришлось иностранные комплектующие менять на российские. Аналогичная ситуация произошла со среднемагистральным лайнером МС-21, которому пришлось импортозамещать даже крылья. После завершения сертификации в следующем году МС-21 пойдет в серию.

"Это испытательное оборудование, поскольку это опытная машина. Большого объема багажные полки - очень удобные. Легко открываются, легко закрываются. Очень тонкие сиденья сделали. Это решение, которое дает возможность большего пространства задним пассажирам", - рассказал Виталий Нарышкин, главный конструктор МС-21.

Казалось бы, мелочи, но именно они обеспечивают комфорт для пассажиров и требуют трудозатрат. Что касается технической начинки, то все жизненно важные системы продублированы несколько раз, что практически полностью исключают создание аварийной ситуации из-за отказа оборудования. (

"Машина по уровню безопасности и надежности сейчас, наверное, на самом первом месте в мире. "Боинг" и "Эйрбас" - они более старого поколения. У них ряда тех решений, которые мы применили, нет", - добавил Нарышкин.

Программа летных испытаний "Суперджета" с российскими двигателями ПД-8 выполнена примерно на 80%. Совершено более 400 полетов, из которых 200 - сертификационные. Об этом президенту в кабине лайнера рассказали летчики-испытатели. Газодинамическая устойчивость работы двигателя высокая. Благодаря системе управления, которая очень чутко отзывается на скорость и высоту, самолет хорошо управляем даже с максимальным количеством наледи.

Для внутренних региональных перелетов, которые очень востребованы, пригодится Ил-114-300. Он создан для выполнения рейсов в сложных условиях - в том числе севера. Уже прошел сертификацию, и заводы загружены работой по серийному производству.

Ил - турбовинтовой. Дальность полета - до пяти тысяч километров. В салоне два ряда по два кресла в каждом, что, впрочем, благодаря работе конструкторов и инженеров не сказалось на комфорте. В маленьком Иле мест для пассажиров и багажа как в большом лайнере.

Владимир Путин отметил: способность самостоятельно создавать всю линейку военных и гражданских самолетов - это один из ключевых показателей технического, научного и индустриального суверенитета страны. Немногие государства, даже экономически развитые, обладают такими уникальными компетенциями. Конечно, санкционные войны несколько отодвинули сроки реализации авиационных проектов. Но в итоге пошли им только на пользу. Дали толчок для развития соответствующих отраслей промышленности внутри нашей страны.

"Россия была вынуждена, но оказалась в состоянии полностью все импортозаместить, так сказать. Причем вот мы посмотрели технику, которую сейчас показывали, по ряду направлений, безусловно, не только добились того, что техника не уступает самым лучшим мировым образцам, а по целому ряду компонентов и превышает иностранные западные показатели", - добавил президент.

Развитие собственного гражданского авиастроения - это не только подъем экономики для отдельно взятых отраслей и предприятий. В первую очередь - повышение доступности и безопасности полетов, так как техническое обслуживание лайнеров не зависит больше от иностранных компаний и западных поставщиков запчастей.

"Хочу обратить внимание главных производителей авиатехники, а также поставщиков и смежников на следующее: мы помогали и будем помогать авиационной промышленности, но персональная ответственность и спрос с руководителей за результат, за сроки, за качество, безусловно, всегда будет оставаться высоким", - указал Путин.

Согласно программе комплексного развития авиаотрасли, в ближайшие три с половиной года предполагается выпуск почти тысячи гражданских самолетов. В частности, в этом и следующем году - первые 70 машин. Это 18 МС-21, 42 "Суперджета", 11 Ту-214 и три Ил-114-300. "Аэрофлот" заказал 90 лайнеров МС - 21 - контракт готовят к подписанию. Первые импортозамещенные самолеты Туполева закупает авиакомпания Red Wings. А восемь Ил-114 уйдут региональной "Авроре".