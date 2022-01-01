Жена Зеленского Елена отменила запланированный визит в Польшу. В четверг она должна была выступить в Гданьском университете и присутствовать при подписании меморандума о сотрудничестве между украинскими и польскими вузами. Не поедет в Польшу и сам Зеленский, который планировал участвовать в конференции по восстановлению Украины. Все это последствия конфликта после решения Киева назвать одно из воинских подразделений в честь экстремистов запрещенной в России УПА.

В 2022-м Польша была первой страной, где массово восхищались Зеленским, всюду вывешивали желто-голубые флаги и помогали киевскому режиму. Но теперь звучат резкие заявления: "Зеленский просто проигнорировал всех. Он решил, что ему не нужно считаться с поляками. Мне не нравится использовать такие выражения, но он просто наплевал на нас. Говоря прямо - он просто облил нас сверху донизу помоями".

Каждый поляк знает с детства, что бандеровцы, которых героизируют Зеленский и Украина, в 1940-х годах прошлого века в первую очередь вырезали польское население. И уже потом евреев и москалей. Уничтожено было около 80 тысяч поляков - и это самые массовые задокументированные этнические убийства УПА.

Один из депутатов польского парламента призвал выслать всех украинцев из Польши: "Пора запустить программу возвращения украинцев из Польши на Украину. Все должны туда вернуться".

В Польше остается около миллиона украинских беженцев. И ранее, по соцопросам, более 90 процентов поляков выделение денег на поддержку переселенцев поддерживали. Теперь данные резко изменились. Более половины жителей Польши заявили, что их отношение к Украине и украинцам ухудшилось. Каждый пятый - против выделения помощи.

"Это Зеленский испортил отношения. Зеленский не собирается их восстанавливать. Украина продолжает следовать так называемым бандеровским курсом, и все это плохо закончится для Украины. Украина проиграет войну России, а затем произойдет полная смена политического руководства Украины", - сказал Лешек Миллер, бывший премьер-министр Польши.

В этом интервью Миллер также назвал Зеленского националистом. И поддержал решение президента Навроцкого лишить главаря киевского режима ордена Белого орла.

Другую позицию занимает нынешний премьер Польши Туск, который давно кормится из рук Брюсселя. А в ЕС считают, что Украину нужно поддерживать несмотря ни на что ради продолжения войны с Россией. Однако и Туск был вынужден высказаться так, чтобы не раздражать электорат: "Я знаю, что в Польше сильны антиукраинские настроения. Это оправданное раздражение. Мне все равно, кто приедет на конференцию в Гданьск с украинской стороны. Я не разочарован отсутствием Зеленского. Это означает, наверное, даже более эффективное проведение конференции - без ненужного напряжения!.

Вместо Зеленского в Гданьск едет премьер Свириденко - Туск пообещал сказать ей "пару крепких слов". Видимо, по мнению проукраинского польского премьера, этого достаточно, когда плюют в лицо.