Редкое явление стало причиной экстремальной жары в Европе

Еще свежи воспоминания, как плохо было пловцам, которые наглотались воды на Олимпиаде в Париже. Однако, чтобы охладиться в Сене, люди, кажется, готовы даже на такой экстрим. Накануне во Франции синоптики зафиксировали самый жаркий день за всю историю метеонаблюдений. Средняя температура по стране - 29,8 градуса. И это не предел! В зоне палящего зноя - более 90% населения Пятой республики. Правительство вынуждено объявить красный уровень опасности.

Аномальная жара - и в Великобритании. Для жителей королевства 23 градуса - это уже невыносимое пекло, что говорить о почти 40. Высший уровень погодной опасности - в Англии и Уэльсе. Некоторые школы досрочно отпустили учеников на каникулы. А вот дополнительные выходные для взрослых не предусмотрены. В Лондоне рабочие вынуждены часами стоять под палящим солнцем. Без возможности отлучиться в тенек.

В Италии красный уровень погодной опасности введен сразу в 12-ти городах, включая Милан, Турин, Венецию и Рим. Температура в итальянской столице уже несколько дней держится на отметке в 35 градусов. Похожая ситуация - и в Германии. На улице - словно в раскаленной духовке.

Из-за жары символ бельгийской столицы - "Атомиум" - перешел на сокращённый день. Здание сделано из стекла, и сейчас внутри - как в теплице. Душно и жарко. Туристы массово сдают билеты.

Жара идет на восток. Предупреждения о высоких температурах уже выпущены в Польше, Хорватии и Венгрии. Впрочем, и Западной Европе пока рано надеяться на глоток прохлады. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни жара сохранится, а местами еще и усилится.