Рекордный триллион рублей вложили инвесторы в проекты на Дальнем Востоке

Рекордный триллион рублей вложили инвесторы в проекты, которые реализуются на Дальнем Востоке. Такие данные за прошлый год на встрече с премьером Михаилом Мишустиным озвучил гендиректор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев.

Так, Хабаровск получил новый аэровокзальный комплекс. Построена в крае и первая в стране частная Тихоокеанская железная дорога, по которой уголь с месторождения в Якутии перевозят в порт Эльга на Охотском море.

В Приморье запущена первая очередь мультимодального транспортно-логистического центра. А в этом году введут в строй Амурский газохимический комплекс.

Кроме того, в макрорегионе активно развивается туризм и сопутствующая инфраструктура.