Рекордный триллион рублей вложили инвесторы в проекты на Дальнем Востоке

Рекордный триллион рублей вложили инвесторы в проекты, которые реализуются на Дальнем Востоке. Такие данные за прошлый год на встрече с премьером Михаилом Мишустиным озвучил гендиректор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев.
Так, Хабаровск получил новый аэровокзальный комплекс. Построена в крае и первая в стране частная Тихоокеанская железная дорога, по которой уголь с месторождения в Якутии перевозят в порт Эльга на Охотском море.
В Приморье запущена первая очередь мультимодального транспортно-логистического центра. А в этом году введут в строй Амурский газохимический комплекс.
Кроме того, в макрорегионе активно развивается туризм и сопутствующая инфраструктура.
"Развитие регионов Дальнего Востока и Арктики идет по многим направлениям. Не только в промышленности, в сельском хозяйстве, а также и в туризме. И чтобы удержать набранный темп, надо, конечно же, и далее очень активно привлекать инвесторов во все регионы Арктики, Дальнего Востока. Реализовывать все намеченные мероприятия, чтобы больше людей хотели бы не только путешествовать в этих местах, но и учиться, работать, зарабатывать, жить там", - отметил премьер.