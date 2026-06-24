Румыния приняла законопроект об объединении с Молдавией

Нижняя палата парламента Румынии приняла законопроект об объединении с Молдавией. Однако решение Палаты депутатов не является окончательным.

Теперь законопроект будет направлен на рассмотрение в Сенат (верхняя палата парламента). В тексте документа отмечается, что власти Румынии должны начать переговоры об окончательном объединении с Молдавией, а затем уведомить об этом компетентные международные органы, включая США, НАТО, ООН и ЕС, сообщает РИА Новости.

Интересно, что зимой Румыния отказалась от присоединения Молдавии. Проводить референдум о присоединении Молдавии к Румынии рано, заявил президент Румынии Никушор Дан. Так он ответил коллеге Майе Санду. Ранее она выступила за ликвидацию собственного государства. Она объяснила это сложной международной обстановкой и необходимостью защиты со стороны более сильного соседа.

Эксперты говорят, что объединение обойдется Румынии в десятки миллиардов евро. Деньги пойдут на выравнивание пенсий и зарплат, инвестиции, строительство дорог в Молдавии и другие цели. При этом у самого Бухареста большие финансовые проблемы. В прошлом году госдолг побил исторический рекорд и достиг почти 60% ВВП.