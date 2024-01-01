Соседов высказался о баснословных гонорарах Леонтьева в России: "Дураков надо учить, давить"

На днях прошла информация, будто Валерий Леонтьев за свои выступления берет больше в России, чем за границей. Прокомментировал эти данные известный музыкальный критик Сергей Соседов.

Говорят, будто для публики в России Валерий Леонтьев поет за 17 миллионов рублей, тогда как в других странах жаждущие встречи с артистом организаторы шоу платят на пять миллионов рублей меньше. Сергей Соседов совершенно не удивлен такому положению дел. По его мнению, раз люди готовы платить такие суммы за выступления певца, то он имеет право требовать гонорар и повыше.

"Платят, значит, надо назначать больше. Дураков надо учить, давить. Если бы ему сказали: "Валера, не идет, мы не можем такие деньги платить". И тогда Валера пониже поставит цену за концерт. А если за него и за 17 млн дерутся… Это рынок, понимаете. А почему Валера должен дешевить?" - заявил Соседов Teleprogramma.org.

Напомним, что Валерий Леонтьев 19 марта отметил 77-летие. Главный Казанова отечественного шоу-бизнеса личный праздник встречал в США, где живет уже много лет. Певец еще в 2024 году сообщил, что закончил активную концертную деятельность. Леонтьев поселился на берегу океана в пригороде Майами. Роскошная вилла певца расположена на острове в заливе Бискейн. Двухэтажный особняк с шестью спальнями, семью санузлами, бассейном, пирсом и даже собственной зоной SPA оценивается в 11 миллионов долларов.

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