Средства ПВО сбили 245 дронов над Россией за 13 часов

В Минобороны отчитались о 245 сбитых украинских беспилотниках в небе над Россией за 13 часов. В частности, сегодня, 24 июня, с семи утра до восьми вечера по московскому времени средства ПВО уничтожили дроны над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Тульской, Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Черного моря, сообщает ведомство.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник подчеркивал, что враг намеренно бьет дронами по жилым домам и придомовым территориям, медицинским и социальным учреждениям, системам передачи и распределения электроэнергии, объектам торговли, автозаправочным станциям, автомобилям мирных жителей.

Российский лидер Владимир Путин указал на недопустимость использования дальних беспилотников против гражданского населения, заявив, что это гуманитарное преступление. Президент заявил, что Россия должна укреплять систему ПВО, чтобы обезопасить свою территорию — соответствующая работа идет.