Фицо заявил, что сделает всё, чтобы Словакия не участвовала в военных кредитах Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что сделает всё, чтобы республика не участвовала в военных кредитах Украине.



При этом Братислава готова оказывать гуманитарную помощь Киеву, подчеркнул он.



"С большим беспокойством наблюдаю за подготовкой к саммиту НАТО в Анкаре. Саммит пройдет в первую неделю июля. Мы слышим, что снова будут собирать очередные деньги для Украины. Говорится о 70 миллиардах евро на ежегодной основе на поддержку войны на Украине. Я буду делать все, чтобы Словакия не участвовала в предоставлении военных кредитов Украине. Мы готовы Украине оказывать гуманитарную помощь, как уже помогает", — сказал Фицо.



Страны НАТО могут взять на себя обязательство ежегодно выделять около 70 миллиардов евро на военную поддержку Украины в течение нескольких лет, отмечает агентство Ansa. Это решение может быть принято на предстоящем саммите альянса в Анкаре.