Венесуэла вводит чрезвычайное положение после землетрясения

Мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Венесуэле. Власти объявили угрозу цунами для Пуэрто-Рико и Виргинских островов.



Число жертв землетрясения в Венесуэле может составить от 10 до 100 тысяч, сообщили в Геологической службе США. Точное число жертв пока неизвестно.



Там также отметили, что экономический ущерб от землетрясения в Венесуэле может составить от 2 до 20% ВВП страны.



Венесуэла вводит чрезвычайное положение, сообщила уполномоченный президент страны Делси Родригес.



Посольство России в Каракасе призвало находящихся в стране россиян сохранять спокойствие и соблюдать меры личной безопасности.