Российская сторона настаивает на включении в юридически обязывающий документ по Украине, который может быть заключен в рамках урегулирования украинского кризиса, пункта о надежных гарантиях безопасности для России. Об этом заявил заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко.

Как пояснил дипломат в интервью "Известиям", главное состоит в том, что "нужны надежнейшие гарантии безопасности", а формат потенциального договора по Украине — это "второе дело".

При этом директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников указал, что западные страны и НАТО не изъявили стремления обсуждать гарантии безопасности для России: "Я не заметил в этом сигналов готовности Запада к разговорам с Россией на эти темы".

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что наша страна к переговорам с Украиной готова – если они будут идти честно, без жульничества со стороны Киева. Дипломат раскритиковал предводителя киевского режима Владимира Зеленского за хамское письмо в адрес президента России. Как отметил Лавров, вежливые люди так не поступают — это демонстрирует ненужность переговоров для украинских властей.

В Кремле, говоря о вероятности возобновления мирных переговоров по Украине, рассказали, что пока нет никаких договоренностей по этому вопросу, как и понимания о потенциальной площадке. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что российский лидер еще два года назад "очертил основные параметры нашей позиции, необходимые для окончания войны".