Школьникам разрешат брать до пяти дней семейного отпуска

В России может появиться дополнительный пятидневный семейный отпуск для школьников.

По заявлению родителей ученик сможет оформить до пяти дней пропуска в течение учебного года, сообщил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

По словам парламентария, сейчас законодательство не предусматривает отдельного механизма, который позволял бы семьям заранее планировать непродолжительные совместные поездки без проблем для посещаемости.

Как ожидается, официальный пятидневный отпуск решит все споры – пропущенные дни не будут учитываться как пропуски без уважительной причины. Ученик обязан будет самостоятельно освоить пропущенный материал.

Чернышов убежден, что подобная мера укрепит семейные ценности, а совместные поездки расширят кругозор ребенка.

Обращение уже направлено министру просвещения России Сергею Кравцову.