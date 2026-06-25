Пентагон модернизирует самолет Судного дня за почти миллиард долларов

Пентагон заключил контракт на модернизацию и обслуживание самолета Судного дня Е-4В.

Сумма соглашения с компанией Strategic Mission Systems составила 984 миллиона долларов. Контракт предусматривает модернизацию самолета и техническое обслуживание.

Работы будут проходить до 24 июня 2037 года, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Военно-воздушные силы США запросили 2,2 миллиарда долларов на разработку нового самолета Судного дня E-4C, который должен заменить устаревающий E-4B.

Судно используется для управления стратегическими силами в условиях ядерного конфликта. Оно защищено от ядерного взрыва и электромагнитного импульса.