Трамп пообещал Венесуэле быструю помощь после землетрясения

Президент США Дональд Трамп поручил правительству быть готовыми оказать помощь Венесуэле, где в среду произошли два мощных землетрясения.

Американских лидер назвал разрушения "масштабными", а число погибших – "огромным".

"Мы поддержим наших новых замечательных друзей", — заявил Трамп в своей соцсети Truth Social.

Землетрясение произошло к северо-западу от Каракаса вечером в среду, 24 июня. Магнитуда двух толчков составила 7,2 и 7,5. Метеорологическая служба США предупредила об угрозе цунами.

По последним данным, погибли как минимум 32 человека, более 700 получили ранения. Временный президент Венесуэлы Делси Родригес объявила о введении в стране чрезвычайного положения.