Первые кадры из Венесуэлы после страшного землетрясения

Кадры из Венесуэлы, где произошло сильнейшее землетрясение. С разницей менее минуты было зафиксировано две серии подземных толчков магнитудой выше семи.

Эпицентр находился примерно в 160 километрах к западу от Каракаса. В городе есть разрушения. Поврежден международный аэропорт, его работа приостановлена.

Испуганные люди в спешке покидали свои дома, которые в итоге превратились в руины. В те, что устояли, возвращаться пока нельзя. В стране объявлено чрезвычайное положение. О количестве жертв пока не сообщается, но, по данным экстренных служб, речь может идти о десятках тысяч.

И еще одно землетрясение магнитудой около семи зафиксировано на северо-востоке Японии. Наиболее сильно пострадали две префектуры, там прервано железнодорожное сообщение. Разрушений нет. Толчки ощущались также в Токио и на Курильских островах.