Михаил Ефремов остался без денег и квартиры: вот что случилось

Михаил Ефремов вышел на свободу больше года назад — 9 апреля 2025-го. Первые месяцы артист занимался здоровьем, а весной 2026-го вернулся к работе в театре, а также принял предложение сняться в новом сериале-антиутопии. Правда, работа над фильмом еще не началась.

Если карьера Михаила Олеговича постепенно налаживается, то в личной жизни актера полный раздрай. Он развелся с пятой женой Софьей Кругликовой и остался без жилья. Сейчас Ефремов вынужден снимать квартиру.

"Мише негде жить. Квартиру на Арбате он оставил своей жене Кругликовой и детям, которых в этом браке у Миши трое. У Миши, кстати, было ещё жильё, но кто его знает, как он им распорядился за годы, пока отсутствовал в Москве. В актёрской тусовке водится побороться с женой за квадратные метры, но Ефрем человек не того уровня, чтобы отбирать жильё у своих детей и женщины, которую любил", — сообщил "МК" один из приятелей артиста.

Есть у Ефремова молодая возлюбленная, у которой актер мог бы пожить, на Михаил Олегович отказался от такого предложения. А купить новую квартиру звезда сериала "Граница. Таежный роман" пока не может, заработки после выхода из колонии совсем не те, что были раньше.

"Мишаня был одним из самых высокооплачиваемых артистов в нашем кино, проблем с деньгами, которые он копить не умеет, не было", — отметил инсайдер..

Cейчас актеру помогает старший сын Никита. Он и снял для отца квартиру в центре Москвы на Патриарших прудах.