Россия пожалуется в суд ООН на ущемление русских в Прибалтике

Россия намеревается обратиться с жалобой в Международный суд ООН на страны Прибалтики, которые на постоянной основе позволяют себе грубое нарушение прав русскоговорящих людей, которые проживают в этих государствах. Об этом рассказал заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Как отметил политик, Москва уже заявила прибалтийским странам досудебные претензии — данный этап завершен. Следующим шагом России станет непосредственная подача жалобы в Международный суд ООН.

Наше государство, заверил Медведев, задействует весь арсенал международных судебных механизмов для противодействия странам, которые проводят дискриминационную политику в отношении русскоязычных граждан, пишут "Известия".

Русофобия властей Литвы, Латвии и Эстонии принимает самые жесткие формы. Депутат Рижской думы Алексей Росликов рассказал, что в Латвии продвигают идею запрета русских имен и фамилий. Школьникам в местных школах уже запретили разговаривать между собой на русском языке на территории учебных заведений даже в свободное время.

В Латвии прозвучало предложение заменить дорожные знаки и таблички, содержащие названия городов России и Беларуси, например, указатели на Москву и Витебск. Однако в республиканском Минтрансе пожаловались, что пока реализовать эту антироссийскую инициативу не удается — общество ее не поддерживает.