Алина Загитова объявила о резких переменах в жизни: "Жду ваших поздравлений"

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась радостными новостями. В жизни спортсменки резкие перемены.

Загитова получила диплом о высшем образовании. Теперь 24-летняя фигуристка — магистр в области продюсирования и культурной политики. Именно эту профессию она освоила в Президентской академии (РАНХиГС). Два года назад Алина окончила бакалавриат, и решила продолжить обучение.

"Ну что, друзья, шесть лет моего обучения в Президентской академии подошли к завершению. Был очень трудный, тернистый путь, но могу сказать точно, что оно того стоило, поэтому жду ваших поздравлений", — поделилась радостной новостью спортсменка.

Загитова еще два года назад рассказала, что ей очень нравится учиться. Работать уже тогда фигуристка решила в маркетинге. "Я люблю людей, люблю создавать что-то новое, креативить и необычно преподносить идеи. Полученные знания мне явно понадобятся", — отмечала Алина.

Сейчас Загитова принимает поздравления. Поклонники прислали ей сотни сообщений с пожеланиями успеха в работе. А заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о спортсменке в интервью. Татьяна Анатольевна подчеркнула, что Алина выбрала правильный путь, даже если в будущем с работой по профессии у нее не сложится.

"Все наши ребята, которые были чемпионами мира и Европы, становились призерами, — они очень умные и образованные. Все получали высшее образование. Они делают это для себя. Я поздравляю Алину с получением высшего образования, очень рада за нее", — высказалась тренер.