Великобритания изучает возможность продажи 100 тысячам тонн нефти с захваченного танкера Smyrtos, чтобы использовать вырученные средства для поддержки Украины.

Как пишет The Telegraph со ссылкой на источники, план основывается на убежденности Лондона в том, что конфискованная нефть теперь принадлежит британским властям, поэтому можно организовать ее продажу с торгов.

Гипотетически это может принести Великобритании 35 миллионов фунтов (46 миллионов долларов). Деньги могут передать киевскому режиму или использовать для закупок вооружений и боевой техники.

Пока пресловутый план находится на начальной стадии обсуждения. Его дальнейшая судьба неизвестна — инициатором продажи нефти с захваченного танкера называют Кира Стармера, а он покидает пост премьер-министра.

Российские власти четко выразили позицию по задержанию европейскими властями танкеров под надуманными предлогами: это пиратство. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия предпринимает меры для обеспечения сохранности грузов в море и продолжит эту работу с учетом негативного опыта.

Действиями европейских политиков недовольны их собственные избиратели. Так, во Франции резко критикуют главу государства Эммануэля Макрона после задержания французскими властями танкера Tagor, якобы причастного к "теневому флоту" России. Интернет-пользователи напомнили, что подобные безрассудные попытки навредить России уже оборачивались провалом.