"Вся синяя, в кровище": Полина Диброва жестко разбилась посреди улицы

Полина Диброва переживает не лучшие времена. После развода с телеведущим на ростовскую красавицу обрушилась волна хейта, поговаривают, что атаку на модель организовала Елена Товстик в отместку за мужа.

Диброва старается не обращать внимания на недоброжелателей, но, видимо, негативная энергетика сыграла свою роль. Полина серьезно покалечилась, упав на ровном месте. Как рассказала сама Диброва, она попала под ливень, попыталась добежать до укрытия, но запнулась о собственные брюки и на полной скорости полетела на жесткий асфальт. Удар был такой силы, что модель буквально распласталась на дороге.

О ЧП Полина рассказала с улыбкой, хотя по подавленному виду многодетной мамы было видно, что она пытается скрыть слезы. За медицинской помощью модель не стала обращаться, хотя поклонники в соцсети ей это настоятельно рекомендовали.

"Я бежала под дождем и добегалась. Вся разбитая. Только я могу так умудриться — это какой-то кошмар! Зацепиться за собственную штанину и полететь. Летчик я конкретный. Теперь вся синяя, в кровище", — поделилась Диброва и показала свои раны.

В травмпункт Полина не поехала, так как не могла отменить запланированные на день встречи. Несмотря на ноющую боль и синяки, которые практически невозможно скрыть под макияжем, Диброва мужественно продолжила поездки по делам.