США пригрозили остановить поставки газа в Европу

Соединенные Штаты могут прекратить поставки газа в Евросоюз, если интеграционное сообщество не скорректирует законодательство в области контроля выбросов метана. С таким предупреждением выступил американский министр энергетики США Крис Райт.

Власти США недовольны решением Брюсселя ужесточить соответствующие нормы — Вашингтон полагает, что строгое регулирование угрожает взаимной торговле.

По словам Райта, если европейцы не откажутся от жесткого контроля в своей экологической политике, "Европе будет причинена серьезная боль, причем совершенно ненужная", поскольку "наша энергия будет поставляться, просто она будет поставляться куда-то еще".

В то же время еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заверил, что ЕС не поддастся давлению американской стороны и других поставщиков сжиженного природного газа (СПГ), сообщает Bloomberg.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что одна нитка газопровода "Северный поток" после диверсии сохранила работоспособность — газ по ней может пойти в Европу хоть завтра, достаточно нажать кнопку. Для этого требуется соответствующее решение германских властей, но "здесь возникает вопрос политического характера, суверенитета", поскольку "Северный поток" находится под санкциями.

Спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предложил Европе определиться с датой, когда ее лидеры начнут молить Москву о помощи с обеспечением газом и нефтью.