В зоне спецоперации российская армия прорвала оборону неонацистов к северу от освобождённой Рай-Александровки, подавив сопротивление основных сил противника. Все трассы - под огневым контролем нашей артиллерии. Российские войска широким фронтом приближаются к Славянску и Краматорску. Также мотострелки и десантники громят киевских радикалов в Константиновке. Вражеские подразделения лишь частично занимают южные и северо- западные микрорайоны города.

Штурмовые подразделения Южной группировки войск продолжают перемалывать оборону противника в юго-западной части Константиновки. Только за последние сутки под контроль российских сил перешло свыше ста зданий. Весомый вклад внесла артиллерия и расчёты дронов. С воздуха разведчики выявляют, где скрывается противник, и передают координаты. А артиллеристы уже превращают укрытия ВСУ в нежилые постройки.

На Херсонском направлении группировка войск Днепр оставила ВСУ без пунктов временной дислокации и управления БПЛА. Уничтожение этих укреплений ослепило противника и значительно сократило их тактические возможности. Боевики потеряли связь с командованием и теперь не знают, куда двигаться дальше.

Западная группировка войск застигла врага врасплох под покровом ночи. На Краснолиманском направлении экипаж тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" ударил по опорному пункту ВСУ термобарическими боеприпасами.

В Запорожской области ВСУ хорошо замаскировали пункт управления БПЛА. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы ускользнуть от зоркого глаза наших разведчиков. Координаты выявленного опорника передали артиллеристам. После чего расчёт комплекса "Гиацинт – К" группировки войск "Восток" доложил, что украинское укрепление угрозы больше не представляет.

Операторы FPV дронов группировки войск "Центр" пресекли ротацию войск на Добропольском направлении. Охота шла по движущимся целям. Прямо на ходу уничтожили несколько пикапов противника, бронемашину и робототехнические комплексы. Эти точные удары значительно снизили оборонительный потенциал врага в этом районе и открыли дорогу для продвижения вперёд российских штурмовых подразделений.