В первый день работы конференции по восстановлению Украины в Гданьске запланированы две массовые акции протеста. Масло в огонь подлил и бывший премьер Польши, который призвал не делать инвестиции в украинскую экономику и раскритиковал киевский режим как нацистский.

Традиционно в репортажах о международных мероприятиях анонсируют повестку и говорят об иностранных делегациях-участниках. В случае с конференцией по восстановлению Украины изначально все пошло не так. Приглашенные уже съезжаются, а журналисты муссируют грандиозный скандал между Киевом и Варшавой и тех, кто сам себя сделал персонами нон-грата и в Гданьск не приехал.

Вместо Зеленского и его супруги, чье выступание на одной из панельных дискуссий тоже отменено, в качестве главы делегации в Гданьск приехала глава украинского кабмина Юлия Свириденко. Экс-премьер Польши Лешек Миллер посоветовал польским участникам конференции не делать никаких инвестиций в украинскую экономику и выступил с резкой критикой нацистского режима. И уж совсем редкий случай для местных политиков - признал не только преступления бандеровцев против поляков, но и истребление их современными украинскими последователями русскоязычного населения Донбасса.

Целый ряд польских либеральных СМИ, включая подконтрольные правительству Туска, пытаются погасить конфликт. Руководители редакций составили целое заявление. Свои подписи под ним поставили и представители украинской пропаганды. Главный посыл: признавая наличие трагических моментов в польско-украинской истории, которые политики используют в своих целях, во главу угла нужно ставить иной вопрос. Главная задача - остановить Россию. Дружить против нее выгоднее, чем ссориться между собой.

Польская оппозиция призывает население выходить на акции против проведения конференции по восстановлению Украины. Главный лозунг: Гданьск против бандеризма. Украинские беженцы всерьез начинают опасаться за свою безопасность. Но они знают, кого стоит благодарить за то, что полякам в очередной раз напомнили, как бандеровцы тысячами вырезали их предков.

Премьер Дональд Туск пытается понизить градус напряженности. Он пробовал подкупить граждан республики потенциальными экономическими выгодами: мол, польские компании хорошо подзаработают на восстановлении Украины. Консервативно настроенное население ответило: историческая память не продается. Теперь Туск обещает быть жестким и решительным по отношению к киевским делегатам.

Многие в Польше, конечно, обрадовались решению Зеленского не ехать в Гданьск. Однако восприняли это и как откровенный плевок в лицо Дональду Туску. Ведь премьер-министр лично подписал приглашение и принимать гостей должен был вместе с главарем киевского режима.