Венесуэла – в руинах: землетрясение стерло с лица земли целые кварталы

Чрезвычайное положение введено в Венесуэле после мощнейшего землетрясения. Разрушены сотни жилых домов. Повреждены гостиницы, школы, аэропорты, транспортные узлы в Каракасе и северных районах страны. По официальной информации, погибли 32 человека, ещё 700 пострадали. Но по оценкам экспертов, реальное число жертв может превысить отметку в 10 тысяч. Многие остаются под завалами. Наши соотечественники не обращались за помощью, заявили в Ассоциации туроператоров России.

В Венесуэле - большая беда. Люди рвутся к разрушенным домам, чтобы найти близких, но их не пускают. Сильнейшее землетрясение стерло с лица земли целые кварталы. С разницей менее минуты произошли две серии подземных толчков магнитудой выше семи - это красный уровень.

Аэропорт Каракаса закрыт из-за разрушений, встал общественный транспорт, жителям запретили заходить в помещения - не исключены повторные толчки. Землетрясение было такой силы, что людей заваливало даже на парковках.

Помощь понадобится колоссальная. Венесуэла - в руинах. По подсчетам геологической службы США, материальный ущерб может составить до 20 процентов ВВП страны. Люди сейчас спасают всех, кого могут. Рискуя жизнью, выносят из разрушенных зданий домашних питомцев.

Разрушений на территории российской дипмиссии нет, информация о пострадавших соотечественниках уточняется. Российское посольство опубликовало официальное обращение.

Еще одно сильное землетрясение магнитудой более семи зафиксировано на северо-востоке Японии. Есть пострадавшие, погибла 90-летняя женщина. Эпицентр зафиксирован в море на глубине 50 километров. Наиболее сильно пострадали две префектуры, там прервано железнодорожное сообщение. Угрозы цунами сейчас нет. Толчки ощущались и на Курильских островах. К счастью, пострадавших и разрушений нет.