Собянин: Финал чемпионата "Абилимпикс" пройдет в Москве

Москва примет финал Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". Об этом сообщил на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Участники покажут свои таланты в сферах строительства, информационных технологий, промышленности, экономики и управления, медицины и образования. Состязания пройдут в конце октября - начале ноября этого года в выставочном комплексе "Тимирязев центр". В них примут участие около тысячи человек.

"Абилимпикс" уже 12 лет является не только соревновательной площадкой, но и местом обсуждения важных вопросов профобучения людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.