В Москве представили мультимедийный выставочный проект "Великолепный Эрмитаж"

Шедевры мировых мастеров и роскошные интерьеры Зимнего дворца. В Москве представили новый мультимедийный выставочный проект "Великолепный Эрмитаж".

При помощи цифровых технологий посетители словно переносятся в залы знаменитого музея, могут рассмотреть его изящное убранство - потолки и колонны в стиле барокко и классицизма, уникальный паркет. А ценные экспонаты становятся доступны для зрителей далеко за пределами Санкт-Петербурга.

На масштабной панорамной панели перелистываются полотна выдающихся живописцев. Впечатляют и трёхмерные модели оригинальных багетов. В интерактивном пространстве размещены и макеты фасадов Зимнего дворца и Главного штаба.