В Храме Христа Спасителя прощаются с Михаилом Ножкиным

В Храме Христа Спасителя проходит сегодня прощание с народным артистом РСФСР Михаилом Ножкиным. Любимый многими поколениями зрителей актер скончался 23 июня, ему было 89 лет.

В 1968 году Ножкин сыграл роль разведчика Павла Синицына в фильме "Ошибка резидента". В этой картине он спел полюбившуюся многим песню на стихи Евгения Аграновича "Я в весеннем лесу пил березовый сок...".

Его другие известные роли - лейтенант Ярцев в фильме "Освобождение", князь Голицын в "Юности Петра", белый офицер Вадим Рощин в "Хождении по мукам". А еще Михаил Ножкин был известен как драматург, поэт, автор слов к песням, которые известны практически каждому: "Последний бой", "Под городом Ржевом", "Бессмертный полк". Похоронят актера на Ваганьковском кладбище.