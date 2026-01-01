Власти сообщили об отмене части пассажирских поездов в Крым и обратно

Власти Крыма сообщили об отмене части поездов "Таврия", следующих на полуострова. Ежедневно будут курсировать только семь составов, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

По решению оперштаба, компании-перевозчика и руководства региональных железных дорог, курсировать будут следующие поезда:

Все они будут следовать только до и от станции Керчь-Южная. Решение принято из-за временного закрытия одного из участков Крымской железной дороги. Пассажиров будут доставлять до и от места назначения до станции на специальных автобусах.

Остальные поезда, не попавшие в список, будут отменены в течение двух недель. Речь идет о составах:

Также отменены прицепные группы, следующие в Крым и обратно с этими поездами. Подробная информация размещена на сайте перевозчика.