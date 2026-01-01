Власти сообщили об отмене части пассажирских поездов в Крым и обратно

Власти Крыма сообщили об отмене части поездов "Таврия", следующих на полуострова. Ежедневно будут курсировать только семь составов, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
По решению оперштаба, компании-перевозчика и руководства региональных железных дорог, курсировать будут следующие поезда:
- № 7/8 Санкт-Петербург – Севастополь;
- № 27/28 Москва – Симферополь;
- № 91/92 Москва – Севастополь;
- № 315/316 Адлер – Симферополь;
- № 179/180 Санкт-Петербург – Евпатория (вместе с прицепной группой № 409/410 Псков – Чудово, курсирующей по датам);
- № 453/454 Москва – Симферополь (вместе с прицепной группой № 403/404 Курск – Белгород, курсирующей через день);
- № 17/18 (одноэтажный 3 раза в четыре дня) и № 167/168 (двухэтажный 1 раз в четыре дня) Москва – Симферополь.
Все они будут следовать только до и от станции Керчь-Южная. Решение принято из-за временного закрытия одного из участков Крымской железной дороги. Пассажиров будут доставлять до и от места назначения до станции на специальных автобусах.
Остальные поезда, не попавшие в список, будут отменены в течение двух недель. Речь идет о составах:
- № 75/76 Омск – Симферополь,
- № 141/142 Пермь – Симферополь,
- № 183/184 Мурманск – Симферополь,
- № 193/194 Челябинск – Симферополь,
- № 67/68 Москва – Симферополь,
- № 173/174 Москва – Евпатория,
- № 464/463 Москва – Феодосия,
- № 97/98 Москва – Симферополь,
- № 473/474 Смоленск – Симферополь,
- № 77/78 Санкт-Петербург – Симферополь,
- № 25/26 Минеральные Воды – Симферополь.
Также отменены прицепные группы, следующие в Крым и обратно с этими поездами. Подробная информация размещена на сайте перевозчика.