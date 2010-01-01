Вот что стало с могилой умершего при загадочных обстоятельствах Влада Галкина

Владислав Галкин был одним из самых ярких и самобытных отечественных актеров. Он прославился еще в детстве, когда сыграл роль Гекльберри Финна в фильме про приключения Тома Сойера. Свой успех Влад укрепил благодаря картинам "Ворошиловский стрелок", "Дальнобойщики", "Котовский".

Актер умер в феврале 2010 года. Ему было 38 лет. До сих пор его приемный отец, актер Борис Галкин, убежден, что Влада убили. Артист умер при загадочных обстоятельствах: в квартире был найден томатный сок, который тот никогда не пил, обнаружили чью-то кровь, исчезла внушительная сумма денег... Однако по какой-то причине расследовать дело о смерти звезды кино не стали. По официальной версии, Галкин умер от внезапной остановки сердца.

Последнее пристанище актер обрел на Троекуровском кладбище. Рядом с Владом похоронены Марина Голуб, Игорь Кваша, Николай Караченцов. По соседству с могилой Галкина находятся памятники актерам Николаю Пенькову и Юрию Степанову.

За последним пристанищем Владислава Галкина тщательно ухаживают. Интересно, что на могиле разместили сразу две статуи: одна в виде героя Влада, того самого мальчика Гекльберри Финна, другая изображает артиста в полный рост уже во взрослом возрасте. При этом в руке Влад держит маску.

В 2017 году рядом с актером упокоилась его мама. Елена Демидова умерла от рака, ей было 70 лет.

Близкие и поклонники по сей день несут цветы и игрушки Галкину. Могила актера всегда чистая и ухоженная.