Российские спецслужбы и правоохранительные органы предотвратили террористический акт на территории Донецкой Народной Республики. Об этом рассказали в четверг, 25 июня, в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ).

Как пояснили в ФСБ, житель Мариуполя связался с представителем украинских спецслужб. По его указанию россиянин забрал из тайника самодельное взрывное устройство, которое должен был привести в действие в здании одного из районных городских судов.

Правоохранители задержали злоумышленника, когда он прибыл к зданию суда для совершения теракта. Мужчина помещен под стражу, расследование ведется по статьям о государственной измене, подготовке теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Ранее директор ФСБ и Национального антитеррористического комитета Александр Бортников заверил, что российские спецслужбы ведут круглосуточную работу по предотвращению террористических атак, организованных киевским режимом. Он также пообещал, что компетентные органы сделают все возможное для наказания виновных.

Так, в Пятигорске задержали двух женщин, которые по заданию украинских кураторов собирались совершить двойной террористический акт: сначала подорвать здание одного из силовых ведомств, а затем устроить взрыв на месте работы следственно-оперативной группы.